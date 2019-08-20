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Trump, Venezuela'yı denizden kuşatmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba krizinde olduğu gibi Venezuela'yı denizden ablukaya almakta ısrar ettiği öğrenildi.

AA | 20.08.2019 - 07:33..
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Beyaz Saray'daki konuşmaları bilen yetkililere dayanan Axios'un haberine göre, Trump ABD'nin dayattığı ambargoların etkisiyle büyük bir kriz yaşayan Latin Amerika'nın solcu ülkesini dünyadan tecrit etme fikrini ilk kez 1.5 yıl önce telaffuz etti.

Trump, Venezuela'yı denizden kuşatmak istiyor

"ÇOK PAHALI VE HAYATA GEÇİRİLEMEZ"

Ancak Genelkurmay'ın üst kadamesinin ABD savaş gemilerinin 2800 kilometrelik Venezüella sahil şeridi boyunca konuşlanmasını çok pahalı ve hayata geçirilemez bir girişim olarak gördüğü ve her seferinde öneriyi desteklemekten geri durduğu belirtildi.

FİKRİNDEN VAZGEÇMEDİ

Lakin fikrinden vazgeçmeyen Trump'ın birkaç hafta önce bunu yine gündeme getirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı'nın "Gemileri oraya çıkarmamız ve deniz ambargosu uygulamamız lazım. Herhangi bir şeyin içeri girmesini engelleyin" dediği aktarıldı.

Trump, Venezuela'yı denizden kuşatmak istiyor

TRUMP'IN ÖNERİSİNİN YASAL DAYANAĞI YOK

Trump'ın önerisine sadece askerlerin değil, kendi yönetiminden üst düzey yetkililerin de endişeyle yaklaştığı ve özellikle uluslararası hukuk perspektifinden bunun yasal haklılığının olmayacağına dikkat çektiği vurgulandı.

Habere göre diğer uyarılar şöyle:

-Bu kadar devasa bir proje için donanmanın henüz sahip olmadığı kaynakların seferber edilmesi gerekir.

-Böyle bir hamle diğer bölgelerdeki savaş gemilerinin Venezüella açıklarına yönlendirilmesini gerektireceğinden, ABD'nin Çin ve İran'a karşı caydırıcılığına zarar verir.

KÜBA ABLUKASINDAN FARKI NE

Axios'a konuşan yetkililerden biri, Trump'ın Venezüella'yı ablukaya almayı düşünürken aklında 1962'de Karayip krizi sırasında Küba'ya dayatılan ablukanın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın planının uygulanması önündeki coğrafi engelleri kavramakta zorlandığı yorumunu yapan yetkililer, şu tepkiyi dile getirdi:

"Küba bir ada, Venezüella'nın ise upuzun sahil şeridi var. Küba sözkonusu olduğunda neyin içeri girmesini engellemeye çalıştığımızı biliyorduk. Ama burada neden bahsediyoruz?"

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