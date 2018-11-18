Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AKLIMDA TEK BİR ŞÜPHE YOK"

New York Times gazetesinin "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu olamam." dedi.

"HİÇBİR BAŞKANIN YARDIMCISIYLA İLİŞKİSİ, BİZİMKİ KADAR İYİ DEĞİLDİR"

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını" belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın düşmanları." ifadelerini kullandı.

"NYT HABERİNE ÇOK GÜLDÜK"

Ülkedeki Evanjelist Hristiyanların desteğine sahip, kendisi de bir Evanjelist olan Pence ise APEC zirvesine katılmak üzere gittiği Papua Yeni Gine'de gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin haberini Trump'la konuştuklarını ve ona "çok güldüklerini" söyledi.

NEW YORK TİMES'IN İDDİASI

Amerikan New York Times gazetesi, cuma günü, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Pence'e 2020 başkanlık seçimlerinde yine başkan yardımcılığı için yanında olup olmayacağını sorduğu, Pence'in ise olumlu yanıt vermesi üzerine Trump'ın "bu beklemediğim bir şeydi ama yine de şimdi çok iyi hissediyorum." dediği iddia edilmiş ve "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor." iddiası ortaya atılmıştı.