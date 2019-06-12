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Trump'a Demokratlar'dan silah tepkisi

Demokratlar, Trump'ı Suudi Arabistan ve BAE ile silah anlaşmaları yapmak için sahte acil durumu oluşturmakla suçluyor.

AA | 12.06.2019 - 20:51..
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Trump'a Demokratlar'dan silah tepkisi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Kongre'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışına engel olacak olası bir hamlesinin önüne geçerek silah satışları gerçekleştirmeye başladı.

"YEMEN'DE TRUMP SİLAH SATSIN DİYE SAVAŞ VAR"

Ülkede Demokratlar, Trump'ın S.Arabistan ve BAE'lerine silah satışı yapmak için sahte bir acil durum oluşturmakla suçladı.

Demokratlar ayrıca, Trump'ı Yemen'deki savaşı silah satmak için S.Arabistan'a destek verdiğini savundu.

Trump'a Demokratlar'dan silah tepkisi

Mart ayı sonunda ABD’de Kongre, Suudi Arabistan’a Yemen’deki savaşta verilen desteğe son verilmesi yönünde karar almıştı. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi‘nin, Savaş Yetkileri Kanunu'na atıfta bulunarak ABD Başkanı'ndan Yemen savaşına müdahil olan ABD birliklerini 30 gün içinde bölgeden çekmesini öngören tasarıyı onaylaması Başkanın savunma politikasını doğrudan hedef alması bakımından bir ilk olmuştu.

Ancak Başkan Trump, "anayasal yetkilerini sınırlandırmaya yönelik gereksiz ve tehlikeli bir girişim” olarak değerlendirdiği kararı veto etmişti.

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