Trump için yapılan 'klozet' gönderiliyor

İtalyan çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan'ın elleriyle yaptığı ve 'Amerika' adını verdiği 18 karatlık som altından klozet, Oxfordshire’daki Blenheim Sarayı’na gönderilmek için gün sayıyor.

2016 YILINDAN İTİBAREN MÜZEDE

İtalyan çağdaş sanatçı; Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından sembolik olarak yapılan 'Altın Klozet'i herkese sergilemek istedi. Bu nedenle de bu eser, 2016 yılından itibaren Guggenheim Müzesi'nde yer aldı.

15 DAKİKADA BİR TEMİZLENİYORDU

Guggenheim Müzesi'nde ise bu klozeti görmek isteyen yaklaşık 100 bin kişi buraya akın etti. Eser müzeye ilk yerleştirildiğinde her 15 dakikada bir sterileze ediliyordu.

TRUMP'A RESİM YERİNE 'ALTIN KLOZET' TEKLİF EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'la sürekli ilişkilendirilenen bu klozet, en son Trump ile First Lady'nin rezidans bölümüne asmak için müzede talep ettikleri bir resimle başladı. Müzeden Vincent Van Gogh'un 'Karlı Manzara' adlı tablosunu kiralamak isteyen çifte 'Altın Klozet' önerilmişti.

"ALTIN BİR TUVALETE S..ÇAMADIM"

Şimdi ise klozet yeni yerine yani Churchill’in doğduğu odanın yanındaki banyoya yerleştirilmesi için taşınması planlanıyor.

Klozeti kullanacağı için ise Marlborough hanedanı bile heyecanlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marlborough Dükü’nün üvey kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı’nın kurucusu olan Edward Spencer-Churchill, “Dünyaya şanslı gelen biri olmama rağmen ben bile altın bir tuvalete s…çmadım. Bu yüzden merakla bekliyorum.” dedi.