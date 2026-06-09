Trump'a NBA finalinde protesto: Salondan yükselen yuhalama sesleri dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta oynanan NBA final karşılaşmasına yaptığı ziyaret, parkeden çok tribünlerde yaşananlarla gündeme geldi.

Madison Square Garden'da oynanan final serisinin üçüncü maçını izlemek üzere salonda bulunan Trump, milli marş töreni sırasında dev ekranda görüntülenince bazı taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Salondan yükselen yuhalama sesleri kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

DEV EKRANDA GÖRÜNÜNCE TEPKİLER YÜKSELDİ

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekran çeşitli görüntülere yer verdi. Trump'ın ekrana gelmesiyle birlikte tribünlerin önemli bir bölümünden yuhalama sesleri yükseldi. Protestoların bir süre devam ettiği belirtilirken, salondaki atmosferin anlık olarak değiştiği gözlendi.

Seyircilerin tepkisi, Trump görüntüsünün ardından ekranda ABD bayrağının yer almasıyla birlikte sona erdi.

KNICKS OYUNCULARINA COŞKULU DESTEK

Taraftarların tepkilerinin ardından salonda yeniden maç heyecanı ön plana çıktı. Dev ekranda New York Knicks oyuncularının gösterilmesiyle birlikte tribünlerden güçlü tezahüratlar yükseldi. Ev sahibi ekibe destek veren binlerce taraftar, final atmosferine uygun şekilde oyuncularını coşkuyla karşıladı.

Karşılaşmanın oynandığı Madison Square Garden, sezon boyunca olduğu gibi final serisinde de yüksek enerjili atmosferiyle dikkat çekti.

KONUK TAKIMA DA YOĞUN TEPKİ

Maç öncesi oyuncu anonsları sırasında taraftarların hedefinde yalnızca Trump yer almadı. San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de tribünlerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Ev sahibi takım taraftarları, rakip oyuncular üzerindeki baskıyı daha maç başlamadan hissettirmeye çalıştı.

GÖREVDEYKEN İLK NBA FİNALİ ZİYARETİ

Trump'ın bu ziyareti, görevde bulunan bir ABD başkanı olarak NBA final serisini salondan takip ettiği ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Trump, maçın sona ermesinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde salondan ayrılarak Beyaz Saray'a dönüş yaptı.

Yaşanan protesto anları ise maçın önüne geçen gelişmelerden biri olarak spor ve siyaset çevrelerinde geniş şekilde değerlendirildi.