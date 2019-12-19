Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında, hakkındaki suçlamalar tek tek oynalıyor.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI OYLANDI

Trump'ın görevi kötüye kullandığına ilişkin suçlama, Temsilciler Meclisi'nde 169 'hayır'a karşı 220 'evet'le kabul edildi.

AZİL İÇİN OYLANAN 3. BAŞKAN

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak.

ABD Başkanı Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor.

SON KARAR SENATO'DA, TRUMP RAHAT

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için Trump’ın azil sürecinin kabul edileceği belirtiliyor.

Ancak Trump’ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Bu durumda ise Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararının çıkması beklenmiyor.

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