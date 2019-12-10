Trump’ın antisemitik ifadelerine Yahudilerden tepki

ABD’de yapılacak 2020 Başkanlık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi’ne katıldı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik eleştirileri tiye alarak Yahudilere karşı antisemitik ifadeler kullandı.

"SİZLER ACIMASIZ KATİLLERSİNİZ"

"İsrail’in en yakın dostuyum" şeklinde konuşan Trump, “Birçoğunuz emlak işindesiniz sizi çok iyi tanıyorum. Siz acımasız katillersiniz, çok da iyi insanlar değilsiniz. Bana oy vermelisiniz, başka seçeneğiniz yok. Pocahontas’a (Elizabeth Warren) oy vermeyeceksiniz. Servet vergisi için oy vermeyeceksiniz. Size bunu söyleyebilirim. Benden hoşlanmıyor olsanız bile benim en büyük destekçilerim olacaksınız. Çünkü Demokratlar kazanırsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın açıklamaları bazı dinleyicilerce kahkahalarla alkışlanırken, Amerikan Yahudi örgütlerinden buna tepki gecikmedi.

Yahudi kuruluşlar, kendilerini “paragöz” ve acımasız gösteren Trump’ın antisemitik basmakalıp ifadeleri güçlendirmekle suçladı.

ABD Yahudi Demokratik Konseyi (JDCA) Direktörü Halie Soifer, yaptığı açıklamada, Trump’ın ifadelerini “Tarihte Yahudileri hedef almak için kullanılan olumsuz basmakalıpların ölçüsüz tekrarı“ olarak nitelendirdi. Soifer, Yahudilere yönelik nefret ve şiddetin artıran ifadeler kullanan Trump’ın Amerikan Yahudileri için en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Amerikan Yahudi Komitesi ise Trump’ın İsrail’e verdiği destekten memnun olduklarını belirterek, "Ancak Amerikan Yahudi seçmenlerine hitap etmenin eski ve çirkin basmakalıpları güçlendiren para ile ilgili yorumları kullanmaktan daha iyi bir yol olmalı." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE YAHUDİLERİ HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce de Amerikalı Yahudilerin sadakatiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Demokratlara oy veren Yahudilerin İsrail’e ve Yahudi halkına “sadakatsizlik” yaptığını ifade etmişti.

Trump, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Hanuka Bayramı etkinliğinde Amerikalı Yahudilere ülkelerinin İsrail olduğunu söylemişti. Yahudi Cumhuriyetçilere yaptığı bir konuşmada ise Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yahudilerin “başbakanı” olduğunu belirtmişti.

Gallup araştırma şirketi raporuna göre ABD’de 2016 Başkanlık seçimlerinde, Yahudi seçmenlerin yüzde 71’i Hillary Clinton’u, yüzde 23’ü Trump’a oy vermişti.

Pew araştırma şirketinin Mayıs 2019’da yaptığı bir kamuoyu araştırmasına göre, birçok Amerikalı Yahudi İsrail’i destekleyen politikalara olumlu bakarken, yüzde 42’si Trump’ın İsrail’i fazla desteklediğini düşünüyor.