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Trump'ın azil sürecinde gelişme

Amerikalı diplomat ifade değiştirerek; ABD'nin Ukrayna'ya yapması gereken 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 09:04..
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Trump'ın azil sürecinde gelişme

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın görevini kötüye kullanarak, yabancı bir liderden 2020 Başkanlık seçimlerine müdahalesini istediği şüphesiyle görevden azil sürecini başlatmıştı.

Azil süreci için kilit bir isim olarak görülen Amerikalı üst düzey bir diplomat ifadesini değiştirdi.

BÜYÜKELÇİ İFADESİNİ DEĞİŞTİ

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye ABD'nin ülkeye yapması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söylediğini, ABD Kongresi'ne iletti. Sondland, daha önce askeri yardımların siyasi bir faydaya dayalı olduğu iddiasını reddetmişti.

Trump'ın azil sürecinde gelişme

AZİL SÜRECİNDE KİLİT İSİM

Sondland ifadesinde, Washington'ın Ukrayna'ya askeri yardımlarının ülkede yolsuzlukları soruşturma sözünü içeren bir açıklama yapılması koşuluna bağlandığını Eylül ayı itibarıyla anladığını söyledi. Azil süreci için kilit bir isim olarak görülen diplomat, 1 Eylül'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Andriy Yermak ile yaptığı bir görüşmeyi ifadesine ekledi.

"YOLSUZLUK AÇIKLANMADIĞI SÜRECE, YARDIMLAR YENİDEN BAŞLAMAZ"

İfadesinde Sondland, "Yermak ile bireysel olarak konuştuğumu şimdi hatırlıyorum. Ona, Ukrayna haftalardır üzerinde konuştuğumuz yolsuzluk açıklamasını kamuoyuyla paylaşmadığı müddetçe, ABD yardımlarının yeniden başlamasının pek mümkün görünmediğini söyledim" dedi.

Trump'ın azil sürecinde gelişme

Trump'ın azil süreci resmen başladı

Trump'ın azil sürecinde gelişme

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