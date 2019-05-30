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Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı olan damadı Jared Kushner'in, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için 'terörist' dediği iddia edildi.

AA | 30.05.2019 - 02:22..
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Vanity Fair’in, Michael Wolff’un yeni çıkan "Kuşatma: Trump Ateş Altında (Siege: Trump Under Fire)" kitabına dayandırdığı haberinde, Kushner’in gazeteci Kaşıkçı’yı Usame bin Ladin ile bağlantılandırdığı yazıldı.

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

"GAZETECİ MİYDİ? HADİ ORADAN"

Kushner’in adı açıklanmayan bir gazeteciyle yaptığı kayıt dışı (off the record) görüşmede, Kaşıkçı hakkında, "Bu adam Kraliyet ailesindeki bazı hizipler ile Usame arasındaki bağlantıydı. Biz bunu biliyoruz. Gazeteci mi? Haydi oradan. Bu gazeteci olarak kendini maskeleyen bir teröristti." ifadesini kullandığı iddia edildi.

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

KUSHNER'DAN YALANLAMA YOK

Kushner’in sözcüsünün, Vanity Fair’in kitaptaki ifadelere yönelik talebine geri dönmediği kaydedildi.

VELİAHT PRENSE "YOL GÖSTERDİ"

Haberde, Kushner’in, Trump yönetimi içinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın en sert savunucularından biri olduğu, Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prense "fırtınayı nasıl atlatacağı" üzerine tavsiyeler verdiği yönünde çıkan haberler hatırlatıldı.

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

İLK KİTABI İÇİN TRUMP, YAYINEVİNİ UYARMIŞTI

Yazar Wolff’un, 2018’in başında ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan ve çok satanlar listesine giren "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitabı da yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

Trump'ın damadı Kushner: Cemal Kaşıkçı bir teröristti

KUŞATMA: TRUMP ATEŞ ALTINDA

Wolff'un önceki kitabının devamı niteliğindeki "Kuşatma: Trump Ateş Altında" adlı 315 sayfalık yeni kitabının da Trump’ın eski ve mevcut yakın çalışanları ile yapılan röportajlara dayandırıldığı ancak Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon dışındaki isimlerin açıklanmadığı belirtiliyor.

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