taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78725
Euro
6.5615
Altın
1271.965
Borsa
98203.2
Gram Altın
236.803

Trump'ın danışmanı İsrail haritası paylaştı

Haritada Golan Tepeleri'nin, İsrail toprağı olarak gösterilmesine tepki yağdı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Trump'ın danışmanı İsrail haritası paylaştı

"YENİ İLAVEYE HOŞ GELDİNİZ"

Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren bir harita paylaşan Greenblatt, "Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayınlamasının ardından uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın danışmanı İsrail haritası paylaştı

TRUMP'IN SKANDAL KARARI

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni, 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

197
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

66
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

129
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

19
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

179
Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

37
Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir