Trump önemsemedi, halk marketlere koştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ABD'de de etkili olmaya başladı.

Ülkede vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

Virüs salgının Çin'de ortaya çıktığı günden itibaren, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ise gündeme damga vurmuştu.

Trump, ilk günlerde havaların ısınmasıyla virüsün yok olacağını söylemiş, daha sonra ise virüsle mücadele için bir görev gücü kurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin yanında ABD yayın organı Washington Post'ta yeni bir haber yayınlandı.

Amerika'da sonu görünmeyen market kuyruğu VİDEO

TRUMP PANDEMİYE KARŞI UYARILMIŞ

Yayınlanan bu habere göre, ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün 'pandemi' (küresel salgın) halini alacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Buna göre raporlarda virüsün ne zaman ABD'ye ulaşacağı konusunda bir tahminde bulunulmuyordu, ama Çin'deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir 'pandemi' halini alacağı ifade ediliyordu.

UYARILARI ÖNEMSEMEDİ

Sürekli gelen raporlara rağmen Trump, virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçümsemeye devam etti. Aynı şekilde Kongre üyeleri de vakaların arttığı bu günlere kadar durumu önemsemedi.

MARKET KUYRUKLARI UZADIKÇA UZADI

İstihbaratın uyarılarına karşın, zamanında tedbirlerin alınmaması tepkilere neden olurken, ABD'li binlerce insan kendi tedbirlerini alıyor. Sokağa çıkmak istemeyen insanlar marketlere akın etti.

Binlerce insanın alışveriş için soka çıktığı ABD'de marketler önünde kilometrelerce kuyruk oluştu.