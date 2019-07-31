Virginia'da basının karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

BAŞINA SİNEK KONDU

Açıklama yaptığı sırada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ise bir sinek kondu. Bu anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Trump'ın saçlarında gezinen böcek VİDEO



'TALİHSİZ BÖCEK' BENZETMESİ

Trump'ın başına konan sineği gören sosyal medya kullanıcıları ise durumla oldukça fazla dalga geçti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'talihsiz böcek', 'gizlice dinleniyordu' gibi paylaşımlarda bulunuldu.