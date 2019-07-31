taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5291
Euro
6.1663
Altın
1431.32
Borsa
102161.78
Gram Altın
254.355

Trump'ın saçlarında gezinen böcek

ABD Başkanı Donald Trump dün Virginia'da bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında Trump'ın kafasına siyah bir sinek konması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 14:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Virginia'da basının karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Trump'ın saçlarında gezinen böcek

BAŞINA SİNEK KONDU

Açıklama yaptığı sırada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ise bir sinek kondu. Bu anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Trump'ın saçlarında gezinen böcek VİDEO

'TALİHSİZ BÖCEK' BENZETMESİ

Trump'ın başına konan sineği gören sosyal medya kullanıcıları ise durumla oldukça fazla dalga geçti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'talihsiz böcek', 'gizlice dinleniyordu' gibi paylaşımlarda bulunuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'li başkan damadını müdür yaptı

MHP'li başkan damadını müdür yaptı

400
Dolar 5.55'in altında

Dolar 5.55'in altında

321
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

299
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

245
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

112
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

116
Falcao transferinde son durum

Falcao transferinde son durum

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir