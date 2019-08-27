Trump'ın sözleri Merkel'i güldürdü

Liderleri ağırlayan G-7 Zirvesi'nin son gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başkanı Angela Merkel bir araya geldi.

Kameraların ve flaşların açık olduğu o anlara ABD Başkanı Trump'ın sözleri damga vurdu. Fransa'nın Biarritz kentindeki görüşmenin basına açık kısmında konuşan Trump, "Benim kanımda Almanlık var." dedi.

MERKEL'İN KAHKAHASI KISA SÜRDÜ

ABD Başkanının bu sözlerine Merkel'in tepkisi ise komik oldu. Merkel küçük bir kahkaha atarak sözleri geçiştirmeye çalıştı.

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DEDE TRUMP ALMANYA'DA DOĞDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın dedesinin Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği biliniyor. Almanya'nın Mannheim şehri yakınlarındaki Kallstadt köyünde doğan dede Friedrich Trump, Alman tarihçilere göre 1885'te ABD'ye göçtü, 1901'de Almanya'ya dönüp evlenerek eşiyle birlikte yeniden ABD'ye gitti.

ANNESİ DE İSKOÇ

Dede Trump daha sonra 1905'te yeniden ülkesine girmek istediğinde askerlik yapmadığı için geri çevrildi. O sırada da Trump'ın babası Fred Trump, New York'ta doğdu. ABD Başkanı, Temmuz 2018'de yaptığı bir açıklamada da annesinin İskoç olduğunu söylemişti.