Trump'ın tehdidi sonrası petrol fiyatı son 2 haftanın rekoruna ulaştı: 111,25 dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açması için tehdit eden mesaj paylaştı.

Trump, dün paylaştığı mesajında, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

111 DOLARI GEÇTİ

Trump'ın bu mesajı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir nükleer enerji santralinin saldırıya uğramasının ardından petrol fiyatları bugün itibariyle yükselişini sürdürdü.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, yüzde 1,84 artışla varil başına 111,25 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün Haziran vadeli kontratları de yüzde 2,43 artışla varil başına 107,98 dolara yükselerek bu ayın en yüksek seviyesini gördü.

HÜRMÜZ GERİLİMİ

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapalı tutması ve Trump yönetiminin İran limanlarına ablukayı sürdürmesi nedeniyle İran ve ABD arasındaki gerilim sürüyor.

Savaş öncesinde dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu.

"PETROL STOKLARI ERİYOR"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), son aylık raporunda Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle küresel petrol stoklarının rekor hızda eridiği uyarısında bulundu. IEA, “Süregelen aksaklıklar karşısında hızla küçülen tampon stoklar, önümüzdeki dönemde yeni fiyat sıçramalarının habercisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

İsviçreli banka UBS’nin geçen hafta yayımladığı rapora göre, petrol talebinin aylık bazda aynı seviyede kalması halinde küresel stoklar mayıs sonuna kadar 7,6 milyar varille tüm zamanların en düşük seviyelerine yaklaşacak.