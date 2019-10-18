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Trump'tan anlaşma üzerine küstah açıklama

ABD Başkanı Trump, anlaşma sonrası ilk konuşmasında; "Önce bırakacaksınız okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler, sonra da gidip ayıracaksınız" açıklamasında bulundu.

AA & Ensonhaber | 18.10.2019 - 10:13..
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Trump'tan anlaşma üzerine küstah açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de sağlanan anlaşmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyleyerek pozitif gelişmenin mesajını vermişti.

Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı, anlaşma sonrası ilk miting konuşmasında Türkler ve Kürtlerin önce kavga etmesi sonra ayrılması gerektiğini söyledi.

"İKİ ÇOCUK GİBİ KAVGA EDECEKLER, SONRA GİDİP AYIRACAKSINIZ"

Trump açıklamasında; "Yaptığım şey alışılagelmiş bir şey değildi. Bir süre kavga edeceklerini söylediler. Bazen biraz kavga etmelerine izin vermelisiniz. O zaman insanlar kavga etmenin ne kadar zor olduğunu anlarlar. Önce bırakacaksınız, okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler, sonra gidip ayıracaksınız." dedi.

Trump'tan anlaşma üzerine küstah açıklama

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