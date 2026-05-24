Trump'tan Beyaz Saray'daki saldırıya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray yakınlarındaki güvenlik kontrol noktasında silahlı saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, saldırganın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Donald Trump, başkent Washington D.C’de Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GÜVENLİ MEKANA SAHİP OLMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Trump paylaşımında, saldırıya müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bu akşam Beyaz Saray yakınlarında, şiddet geçmişi olan ve ülkemizin en değerli yapısına karşı muhtemel bir takıntı besleyen silahlı saldırgana karşı gösterilen hızlı ve profesyonel müdahale için harika Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Silahlı saldırgan, Beyaz Saray kapıları yakınında Gizli Servis ajanlarıyla çıkan çatışmanın ardından öldü.

Bu olay, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde yaşanan silahlı saldırıdan bir ay sonra meydana geldi ve gelecekteki tüm başkanlar için Washington D.C.’de bugüne kadar inşa edilmiş türünün en güvenli ve emniyetli mekanına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkemizin ulusal güvenliği bunu gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

SALDIRGANA İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILDI

ABD medyasında göre; soruşturma hakkında konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, saldırganın 21 yaşındaki Nasire Best olduğunu öne sürdü.

Columbia Bölgesi mahkeme kayıtlarında, Best’in Temmuz 2025’te Beyaz Saray’ın farklı bir güvenlik kontrol noktasına izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İSA PEYGAMBER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kayıtlarda, Best’in polislerin "dur" ihtarına uymadığı, kendisinin "İsa Peygamber olduğunu" iddia ettiği ve tutuklanmak istediğini söylediği ifade edildi.

Mahkeme sürecinde ilk duruşmanın gerçekleştirildiği, ardından sanığın belirli kişi ya da bölgelere yaklaşmasını yasaklayan "Duruşma Öncesi Uzak Durma Emri" çıkarıldığı aktarıldı.

Ağustos ayında ise daha sonraki bir duruşmaya katılmayan Best hakkında "uyumsuzluk" bildirimi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

GİZLİ SERVİS SALDIRGANIN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Güvenlik noktasına yaklaşan silahlı saldırganın görevlilere ateş açmasının ardından ajanların karşılık verdiği belirtilmiş, çatışmada vurulan saldırganın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bir görgü tanığının yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.