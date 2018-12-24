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Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Washington Post, Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yazdı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 07:49..
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Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

ABD Başkanı Donald Trump dün attığı tweetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Suriye meselesine dair uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

"BEN GİDİYORUM"

Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Washington Post tarafından bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Trump konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Suriye sizindir, ben gidiyorum” dedi.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: NEDEN HALA YPG'Yİ DESTEKLİYORSUNUZ

Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, "DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını söylüyorsunuz ancak neden hala YPG'li teröristlere destek veriyorsunuz?" sorusunu sordu.

TRUMP'I KARARINDAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Haberde, Trump’ın verdiği bu yanıtın Amerikan yönetiminde derin bir karmaşa yarattığı, ABD Başkanı’nı çarşamba günkü nihai açıklamasından önce ikna etme çalışmalarının dört gün sürdüğü belirtildi.

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