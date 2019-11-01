Trump'tan eşi Melanie hakkında itiraf

Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından bahsetti.

Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme planı değil." dedi.

"HERKESİN EŞİ BÖYLE TEPKİ VERMEZ, BENİMKİNİN VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

Ayrıca First Lady Melania ile ilgili olarak, "Scalise'in eşi, onunla hastanede tanıştığım gün gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum." dedi.