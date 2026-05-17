Donald Trump paylaştı: 'Fırtına öncesi sessizlik' mesajı

ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim yükseliyor.

ABD basınında İran’a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BU, FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİKTİ"

Yapay zekayla oluşturulan görselde Trump’ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı.

Görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi ise öne çıktı.

ABD BASININDAN TRUMP “SAVAŞ PLANI HAZIRLIYOR” İDDİASI

New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı.

TRUMP ZAFER İLAN ETMEK İSTİYOR

Habere göre bir taraftan da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump’ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran’a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor.

New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil.

“ATEŞKES İLANINDAN BERİ EN YOĞUN HAZIRLIK YAPILIYOR”

Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail’in, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran’a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada “Gerektiği takdirde bir planımız var.” demişti.

ABD’li yetkililer, Trump’ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran’ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti.