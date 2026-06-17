Trump’tan G7 Zirvesinde gecikmeli katılım: 'Patron benim' şakası yaptı

Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde devam eden G7 Zirvesi’nin son gününde liderler kritik oturum için bir araya gelirken ABD Başkanı Donald Trump’ın geç gelişi, toplantıya damga vurdu. Trump’ın salona girişiyle birlikte yaptığı kısa espri ise ortamı yumuşattı.

OTURUMA BİR SAAT GEÇ KATILDI

Zirvenin sabah oturumuna planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra katılan Donald Trump, diğer liderlerin bulunduğu salona gecikmeli giriş yaptı.

Bu sırada toplantıyı başlatan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın kısa süre içinde katılacağını belirterek oturumu bekletti.

“PATRON BENİM” ŞAKASI SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Salona giriş yapan Trump, liderlere dönerek esprili bir ifadeyle “Patron benim” dedi. Bu sözler, salonda kısa süreli kahkahalara neden oldu.

Trump, daha sonra yerine geçerek oturuma katıldı. Zirve atmosferinin resmi havası, bu kısa diyalogla bir anlığına daha rahat bir tona büründü.

“İSTERSENİZ BASIN DA GİREBİLİR” DEDİ

Toplantı öncesinde gazetecilere de kısa bir açıklama yapan Trump, “Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil.” ifadelerini kullandı.

Liderler arasındaki görüşme, daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. Zirvede, küresel ekonomi ve güvenlik başlıklarının ele alındığı bildirildi.