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Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit ederken diğer yandan görüşme kapısnı aralık bıraktı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 06:41..
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Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı, son günlerin en önemli gündem maddelerinden ABD - İran gerginliğine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump İran ile nükleer anlaşma için "Arayın görüşelim" mesajını verdi.

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

"BENİ ARASINLAR"

İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın ABD'nin onaylayacağı bir anlaşmaya imza atması durumunda bu ülkeye ekonomik olarak yardım etmeye hazır olduklarını dile getiren Trump, benzer durumdaki Kuzey Kore'yi örnek gösterdi ve iki ülkenin de büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

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