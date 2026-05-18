Trump'tan İran'a harita paylaşımlı tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile uluslararası gündemin odağına yerleşti. Orta Doğu haritası üzerine ABD bayrağı yerleştirilmiş ve İran’ı işaret eden çok sayıda okun bulunduğu görsel, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trump’ın paylaştığı görselde, Orta Doğu bölgesinin üzerinde ABD bayrağı yer alırken, İran’a yönelen çok sayıda okun bulunması dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı ve tartışma yarattı.

Söz konusu görselin, ABD’nin İran’a yönelik olası politik hamlelerine ilişkin bir mesaj içerdiği şeklinde yorumlar yapıldı.

"TEHDİT MESAJI" YORUMLARI

Trump’ın paylaşımı, uluslararası kamuoyunda “tehdit içerikli bir mesaj” olarak değerlendirildi. Görselin zamanlaması ve içeriği, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi.

Bazı analizlerde, paylaşımın ABD’nin Orta Doğu politikasında daha sert bir çizgiye dönüş sinyali olabileceği ileri sürüldü.

İRAN-ABD HATTINDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki ilişkiler uzun süredir çeşitli siyasi ve askeri gerilimlerle gündemde yer alıyor. Trump’ın bu son paylaşımı, iki ülke arasındaki hassas dengelerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşımın diplomatik yansımalarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.