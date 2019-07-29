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Trump'tan Macron'a Fransız şarabı vergisi

Fransa’nın, aralarında ABD’li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması, Trump'ı sinirlendirdi: Macron’un aptallığına karşılık vereceğiz.

AA | 29.07.2019 - 09:54..
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Trump'tan Macron'a Fransız şarabı vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın ABD'li teknoloji devlerine vergilerini doğru şekilde ödemeleri için baskı yapması ve bu konu hakkında kanun çıkarması üzerine, Fransız şarabı üzerine ek vergi getirebileceği imasında bulundu.

Trump tepkisini, "Amerikan şarabının, Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir." sözleri ile dile getirdi.

"MACRON'UN APTALLIĞINA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Trump, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fransa’nın büyük teknoloji firmalarına getirdiği yeni vergi uygulamasını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı.

”Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa, bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron’un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının, Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.”

Trump'tan Macron'a Fransız şarabı vergisi

FRANSA, TEKNOLOJİ DEVLERİNE YENİ VERGİLER GETİRDİ

Fransa Ulusal Meclisi; Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını, 11 Temmuz’da onaylamıştı.

Yasaya göre internet devleri, Fransa’da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek. Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak. Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram başta olmak üzere 30 dolayında şirkete uygulanacak vergilerin Fransa’ya bu yıl 400 milyon euro, gelecek yıl ise 650 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor.

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