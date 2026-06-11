Trump'tan Mehmet Öze'e doğum günü sürprizi

ABD Başkanı Donald Trump ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen samimi diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Öz’ün paylaştığı görüntülerde Trump’ın, Oval Ofis’te doğum gününü kutladığı ve kendisine özel bir davette bulunduğu görüldü.

Trump, Öz’e hitaben yaptığı konuşmada, “Doğum günün kutlu olsun. Genç birisin, önünde uzun yıllar var. Harika işler çıkarıyorsun” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN YAŞ ESPRİSİ

Kutlama sırasında esprili açıklamalarda bulunan Trump, kendi yaklaşan doğum gününe de değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, “Sen benim doğum günümü kutlamak zorunda değilsin çünkü o rakamlar beni çok mutlu etmiyor. Yaşımdan pek hoşlanmıyorum ama yine de buradayım” diyerek gülümseten bir yorum yaptı.

HEDİYE: BEYAZ SARAY'DA UFC ORGANİZASYONU

Dr. Mehmet Öz ise Oval Ofis’ten ayrıldıktan sonra çektiği videoda, Beyaz Saray bahçesinde kurulumu devam eden UFC organizasyon alanını takipçilerine gösterdi.

Trump’ın kendisini doğum günü nedeniyle etkinliğe davet ettiğini belirten Öz, “Büyük dövüş burada yapılacak. Başkan beni doğum günüm için davet etti. Aslında o gün onun da doğum günü. Çok eğlenceli olacak” dedi.

Öz, paylaşımında ayrıca, “Başkan Trump bana harika bir doğum günü hediyesi verdi. Onun doğum günü kutlamasına katılacağım” ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM ARASINDA ORTAK DOĞUM GÜNÜ HAFTASI

Kamuya açık bilgilere göre Dr. Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde dünyaya gelirken, Donald Trump ise 14 Haziran 1946 doğumlu.

Bu nedenle iki isim için de haziran ayının ikinci haftası doğum günü kutlamalarının yaşandığı özel bir dönem olarak öne çıkıyor.

UFC GECESİ BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK

Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek UFC organizasyonu, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının 250. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan programlardan biri olarak dikkat çekiyor.

14 Haziran’da yapılacak organizasyonun, aynı zamanda Trump’ın doğum gününe denk gelmesi nedeniyle sembolik bir önem taşıdığı belirtiliyor. Beyaz Saray bahçesinde kurulacak özel platformda gerçekleştirilecek etkinliğin, çok sayıda davetliyi ve spor dünyasından önemli isimleri ağırlaması bekleniyor.