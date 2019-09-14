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Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

ABD Başkanı Trump'ın, G-7 Zirvesi kapsamında görüşme yapacağı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi beklediği sırada, 'Nerede benim favori diktatörüm' dediği öne sürüldü.

AA | 14.09.2019 - 04:37..
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Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yi beklerken herkesin duyabileceği bir sesle "Nerede benim favori diktatörüm?" dediği iddia edildi.

BEYAZ SARAY SESSİZ, MISIRLILAR "KAYIP"

The Wall Street Journal gazetesinin gündeme getirdiği ve olaya tanık olan bir kişinin iddiasına göre, Mısırlı yetkililerin de duyduğu bu ifadeler sessizlikle karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Trump'ın 'sorusunu' duyup duymadığı ise anlaşılamadı. Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklama yapmazken, Mısırlı yetkililere ise ulaşılamadı.

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

G7'DE BULUŞMUŞLARDI

İki lider, Fransa’da düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Trump, görüşmede Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklamıştı.

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

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