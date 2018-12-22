TSK Cerablus'a çıkarma yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarının ardından en büyük operaysonunu Fırat'ın doğusuna yapğmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda her gün Türkiye sınırından çok sayıda aracı oeprasyon bölgesine yönlendiren TSK, Suriye'nin içinde de yerini almaya başladı.

Fırat Kalkanı ile temizlenen El Bab'da bulunan zırhlı araçlar tankl ve obüsler Cerablus'a dönderildi.

DEV KONVOY CERABLUS'A GİDİYOR

Uzun araçlara yüklü çok sayıda tank ve obüs bölgeye intikal etmek üzere Cerablus'a gönderilirken, gönderilen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu zamana kadar sahaya yapılan en büyük sevkiyat gerçekleştirilirken bölgeden geçen konvoy kameralara yansıdı.

Türk zırhlıları Cerablus'a gidiyor VİDEO