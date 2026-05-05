TSK envanterine giren Eurofighter Typhoon ilk kez Türk bayrağı ile sergilendi

Türkiye, savunma sanayiinde artık bir dünya markası olarak kabul ediliyor.

Bu hem üretim hem de farklı iş birlikleri ile kendini gösteriyor.

Türkiye aynı zamanda bu alandaki fuar ve organizasyonların, çeşitli eğitimlerin ve tatbikatların da ev sahipliğini yapıyor.

SAHA 2026 KAPILARINI AÇTI

Bu kapsamda SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinlik, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

SAHA 2026; kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuara 120'nin üzerinde ülkeden katılım, 263'ü uluslararası olmak üzere 1 bin 700'ün üzerinde firma, 200 bin den fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bekleniyor.

EUROFIGHTER TYPHOON İLK KEZ TÜRK BAYRAĞI İLE

Yerli ve milli ürünler stantlardaki yerini alırken farklı bir ayrıntı göze çarptı.

Türkiye'nin hava gücünü çeşitlendirdiği, F-16 ve milli muharip uçak KAAN'a alternatif olarak filosuna kattığı Eurofighter Typhoon da görücüye çıkıyor.

Fuar standında yerini alan Türk bayraklı Eurofighter Typhoon uçakları, ilk kez görücüye çıkmış oluyor.

İNGİLTERE İLE EUROFIGHTER ANLAŞMASI

2025'te Türkiye, Eurofighter Typhoon tedariki konusunda İngiltere ile temas kurdu.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 adet savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında envantere girecek uçaklardan 3'ü, 28 Ekim 2025'te Ankara Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakları Türk F-16'ları hava sahasında karşılarken Türkiye'nin satın aldığı Eurofighter Typhoon uçaklarının maliyetlerine ilişkin açıklama da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MALİYET 5,4 MİLYAR STERLİN

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.



Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir.”