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TSK, Halep'te Esad rejimini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

İHA | 12.02.2020 - 20:30..
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Esad rejiminin İdlib'de 5 askerimizi şehit etmesinin ardından Türk silahlı kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye sevkiyatı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rejim güçlerinin çekilmemesi durumunda vurulacağını açıklaması üzerine bölgeye gönderilen roketatarlar ateşlendi.

HEDEFLER VURULDU

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

TSK, Halep'in batısını ÇNRA'lar ile vurdu VİDEO


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