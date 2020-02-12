TSK, Halep'te Esad rejimini vurdu

Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın da birçok ilde okullar tatil edildi.

Erdoğan'ın, geri çekilmemeleri durumunda her yerde rejim hedeflerinin vurulacağını açıklamasından sonra sınıra, çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

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Aşk büyüsü işe yaramayınca dolandırıldığını anladı

Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.