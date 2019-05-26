TSK içindeki FETÖ'cü askerler temizleniyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Terör şube, TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda; 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 8 astsubay, 1 uzman çavuş ve Harp Okulu'nda sözleşmeli subay öğrencisi iken İhraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARS EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Şüphelilerden 9 kişi se adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir.” denildi.