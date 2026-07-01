TSK ile AFAD, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Geçen hafta peş peşe yaşanan 7.2 ve 7.5'lik iki depremle sarsılan Venezuela'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi.

Depremlerin ardından Venezuela'ya Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeden yardım eli uzandı.

TSK İLE AFAD VENEZUELA'DA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ile AFAD personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

"TÜRK MİLLETİ'NİN YARDIM ELİ HER YERE ULAŞIYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, ekiplerin enkazlarda yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından görüntülerin olduğu bir video da yer aldı.