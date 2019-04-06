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TSK, Kandil'i bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 13:16..
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TSK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Kandil'e hava harekatı gerçekleştirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Kandil'deki silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu bombalandı.

TSK görevlileri, o bölgede örgüte ait tek bir kalıntı bile bırakmadı.

TSK, Kandil'i bombaladı

TWITTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı operasyona yönelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama ya,ptı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.

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