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TSK komando takviyesinde bulunurken, PKK ÖSO'ya ateş açtı

TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi gerçekleştirirken, terör örgütü PKK ise ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 17:30..
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TSK komando takviyesinde bulunurken, PKK ÖSO'ya ateş açtı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerinin kökünü kazımak için büyük bir operasyona hazırlık yapıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede 5 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni harekat için hazırlıklarına ara vermedi.

YPG'NİN SONU YAKIN

Sınıra askeri sevkiyatlar devam ederken, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat'tan ÖSO bölgesine saldırı başlatıldı.

Bölgede uzun süren çatışmaların ardından YPG'liler, kayıp verip geri çekildi.

KOMANDOLAR SINIRDA

Öte yandan, Türkiye'nin farklı noktalarından yola çıkan komandolar da Hatay'a ulaştı.

Önceki harekatlarda terörle mücadelenin omurgasını oluşturan komandolar, yine sahada TSK'nın demir yumruğu olacak.

TSK komando takviyesinde bulunurken, PKK ÖSO'ya ateş açtı

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