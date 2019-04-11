Türkiye'nin son 10 yılda en çok ihracat yaptığı 10 ülke

1 Akar'dan mevkidaşına 24 Nisan tepkisi Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı.

2 TSK komando takviyesinde bulunurken, PKK ÖSO'ya ateş açtı TSK, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi gerçekleştirirken, terör örgütü PKK ise ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

3 Pompeo'dan S-400 açıklaması Pompeo, S-400 sisteminin aktif olduğu bir hava sahasında F-35 uçmasının mümkün olmadığını söyledi. ABD'nin Yunanistan'ın S-300 kullanmasına rağmen zorla F-35 satmaya çalışması çelişkilere neden oldu.

4 Hala varlığını koruyan saat kulelerimiz Memleketimizde ayakta tutmayı başarabildiğimiz tarih kokan saat kulelerini sizin için derledik.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan yorumu Sudan'daki askeri darbe ile ilgili konuşan Erdoğan, "Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Her darbe kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan'ın muhatap olmasını istemem" dedi.

6 Hırsızlar evde elektrik ile suyu çaldılar İki katlı müstakil eve giren hırsızlar, evin elektrik tesisatını söküp çeşme muslukları, alüminyum ve bakır tencereleri çaldı.