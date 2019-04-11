TSK komando takviyesinde bulunurken, PKK ÖSO'ya ateş açtı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerinin kökünü kazımak için büyük bir operasyona hazırlık yapıyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede 5 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni harekat için hazırlıklarına ara vermedi.
YPG'NİN SONU YAKIN
Sınıra askeri sevkiyatlar devam ederken, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat'tan ÖSO bölgesine saldırı başlatıldı.
Bölgede uzun süren çatışmaların ardından YPG'liler, kayıp verip geri çekildi.
KOMANDOLAR SINIRDA
Öte yandan, Türkiye'nin farklı noktalarından yola çıkan komandolar da Hatay'a ulaştı.
Önceki harekatlarda terörle mücadelenin omurgasını oluşturan komandolar, yine sahada TSK'nın demir yumruğu olacak.