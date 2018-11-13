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TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

Sevakin Adası'nda yapılacak restorasyon çalışmalarından önce güvenliğin sağlanması için askeri üs kurulacak.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 07:22..
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TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle, Sudan tarafından Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nda çalışmalar hız kazanadı.

ASKERİ ÜS İÇİN GERİ SAYIM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, adaya kurulacak askeri üs için etüt çalışmaları tamamlandı.

KARA, DENİZ, HAVA UNSURLARI

Sevakin Adası'nda bir kara unsuru görev yapacak.

Rotasyon halinde bu güç, deniz ve hava unsurlarıyla desteklenecek.

ASKERİ ÜSSÜN ARDINDAN RESTORASYON

Askeri üssün tesisi ve güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte adada imar ve restorasyon çalışmaları başlatılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ada ticaret limanı özelliğine kavuşacak.

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

ADANIN TARİHİ

Sevakin Adası, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası, Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz’in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan’ın Kızıldeniz’e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke’ye gitmek için hac kapısı oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altındayken doğrudan İstanbul’dan yönetilen bu adada, Araplar, Afrikalılar, Türkler ve Hintliler gibi çok milletten insan yaşıyordu. Burada farklı milletlerden insanların aralarında yaptıkları evliliklerle çok zengin bir kültür oluştu.

Sevakin geliştikçe Sudan sahillerine zenginlik getirdi. Sevakin’de binalar taşlaşmış mercanlardan inşa edilmiş. Binaların duvarları işlenmiş ağaç ve taşlarla süslenmişti. Sevakin, 19.yüzyılda Doğu Afrika’dan getirilen kölelerin başka ülkelere gönderilmek üzere toplandığı bir ada haline gelmişti. Köle ticareti ortadan kalkmaya başladığı zaman önemini kaybetmeye başladı.

DEPREMDEN SONRA...

1918’deki büyük depremden sonra Sevakin harabeye döndü. Adanın sığ suları ve mercan yapısı sebebiyle ve 20. yüzyılda Sudan limanının inşasıyla ticari önemini kaybetti ve hayalet bir şehre döndü. Bir zamanların mercan şehri olan Sevakin şimdi eski kalıntılarıyla bir turizm sanayine dönüştü.

Sevakin hala Hac için kullanılan bir liman olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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