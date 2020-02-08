TSK'dan Suriye sınırına aralıksız sevkiyat

Rusya'dan aldığı destekle Suriye'de varlığını devam ettiren Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenleyerek 7 askerimizi şehit etti.
Bu saldırıya misliyle cevap veren Türkiye 76 rejim askerini öldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejim güçlerinin bölgeden çekilmemesi durumunda bölgede gerekenin yapılacağını söyleyerek yeni bir harekatın sinyalini verdi.
BÜYÜK HAREKAT İÇİN GERİ SAYIM
Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Suriye sınırına askeri sevkiyatlar hız kazandı.
TSK'ya ait askeri araçlar ve komandolar sınır birliklerine ve İdlib'e gitmeye başladı.
Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu.