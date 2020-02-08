TSK'dan Suriye sınırına aralıksız sevkiyat

Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadına yardım etmeye çalışan Kadir Şeker, arbede sırasında Özgür Duran'ı öldürdüğü için tutuklandı.

Şiddet mağduru kadını kurtarırken katil oldu

Gelemiş Mevkisi'nde, şiddetli kar yağışı sonrası kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Trump’ın eşcinsel rakibi başkanlık yarışında arayı açıyor

Cinsel kimliğiyle ABD’de büyük bir kesim tarafından desteklenen Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg, başkanlık ön seçimlerde en yakın rakiplerini geride bırakmış durumda.