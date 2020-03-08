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TSK'dan zorlu hava şartlarında eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri, çetin hava şartlarında hareket tarzları ve optik cihazlara ilişkin eğitim icra etti.

Haber Merkezi | 08.03.2020 - 15:02..
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Hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer taraftan eğitimlerini de büyük bir titizlikle yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından, Mehmetçik'in eğitimlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

SERT HAVA KOŞULLARINDA EĞİTİM

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi."

TSK'dan zorlu hava şartlarında eğitim

TSK'dan zorlu hava şartlarında eğitim

TSK'dan zorlu hava şartlarında eğitim

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