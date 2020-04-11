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TSK'nın koronavirüs yeni planı masada

Koronavirüs nedeniyle terhis ve celplerin ertelenmesi gündemde. Bedelli askerlik yapacaklar ise uzaktan eğitim alabilir.

Haber Merkezi |
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TSK'nın koronavirüs yeni planı masada

Türkiye, yurt genelinde sıkı koronavirüs tedbirleri alırken Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti.

CELP VE TERHİSLERİN İPTALİ

Bu kapsamda celp ve terhislerin ertelenmesi masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

BEDELLİYE UZAKTAN EĞİTİM

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili de yeni bir plan yaptı.

Buna göre; bedelliler kışlaya gitmeden uzaktan eğitimle askerlik hizmetini tamamlayabilir.

KARAR ERDOĞAN'DA

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

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