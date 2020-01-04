taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

TSK'nın Libya planı hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri; deniz, kara ve hava gücündne oluşan bir askeri güçle Libya'ya gidecek.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 14:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
TSK'nın Libya planı hazır

Doğu Akdeniz'de elini güçlendirmek için somut adımlar atan Türkiye, Libya ile ilişkilerini güçlendirdi. İki ülke arasında imzalanan mutabakatın ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için Meclis'e gelen tezkere onaylandı.

Tezkerenin geçmesiyle birlikte gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in her daim Libya'ya gitmek için hazır olduğunu söylemişti.

SAVAŞ GEMİSİ, İHA, SİHA, KOMANDOLAR

Yapılan ilk plana göre; Libya'ya hava, kara ve deniz olmak üzere üç kuvvetten asker gönderilecek.

Deniz Kuvvetleri'nden savaş gemileri ile denizaltıları, Hava Kuvvetleri'nden İHA, SİHA, kargo ve savaş uçakları, Kara Kuvvetleri'nden ise komando unsurları Libya'ya gidecek.

EĞİTİM VERİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede milis güçlerine ilk etapta eğitim verecek.

Bu güçlerinde düzenli ordu şeklinde hareket etmesini sağlayacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Çarşı ve mahalle bekçiliği sonuçları açıklandı
Adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
86 yaşındaki Sivas olayları hükümlüsü tahliye bekliyor
Sivas olayları davasında idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın yakınları, "ölümcül hastalığı var" yönündeki raporunu gerekçe göstererek beraat istiyor.
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı
Seçim dönemlerinde ortaya attığı ilginç iddialarla hafızalara kazınan Ruhat Mengi, şimdi de Çin'deki şiddet videosu ile Türk polisini karalamaya çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar

457
Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

325
Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

191
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı

171
Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

158
Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

238
Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir