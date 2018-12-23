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Tsunamiye konserde yakalandılar

Endonezya'da yaşanan tsunami dalgası, plaj kenarındaki konser alanını yıkıp geçti.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 10:39..
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Tsunamiye konserde yakalandılar

Endonezya’daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunami sonucu, hayatını kaybedenlerin sayısının 168’e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumu ölü sayısının 168’e yükseldiğini onaylarken, en az 700 kişinin yaralı olduğu, çok sayıda kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

TSUNAMİYE KONSERDE YAKALANDILAR

Ülkenin popüler müzik gruplarından Seventeen’in, bir plajda verdiği konserde yaşanan görüntüler de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

BAS GİTARCISI VE MENAJERİ ÖLDÜ

Pop müzik yapan grubun Tanjung Lesung’daki konseri sırasında tsunami, sahneyi ve konser alanını yıktı geçti. Yetkililer, ilk belirlemelere göre müzik grubunun bas gitarcısı Bani ve menajerleri Oki’nin, yaşamını yitirdiğini duyurdu. Grubun solisti Riefian Fajarsyah, sağlık durumunun iyi olduğunu ama büyük bir şok yaşadıklarını da dile getirdi.

Tsunamiye konserde yakalandılar ViDEO

Tsunamiye konserde yakalandılar

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