TTYD 23. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) 23. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, turizm yatırımcılarının “Sektörü daha da ileriye taşımak için birlik içinde çalışmaya ve yatırımlara devam” yaklaşımındaki kararlılığı öne çıktı.

Türkiye turizminin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TTYD’nin 23. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2026 İstanbul'da, sektörün önde gelen temsilcileri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OYA NARİN FAALİYETLERİ ANLATTI

Genel Kurul’u yönetecek Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı Üyesi Oktay Varlıer başkanlığında divan kurulunun seçilmesi ve yetkilendirilmesiyle başlayan toplantıda TTYD Başkanı Oya Narin, derneğin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Narin, ayrıca turizm sektöründeki küresel ve ulusal gelişmelere de değindi.

“YATIRIMLARA DEVAM” MESAJI

Toplantıda, Türkiye’nin dünya turizmindeki 5’inci sıradaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefleyen turizm yatırımcıları, birlik içinde çalışma ve yatırımları sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

TTYD 23. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Başkan Oya Narin’in açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kararların oy birliğiyle alındığı Genel Kurul’un ardından TTYD Yönetim Kurulu Üyeleri, Oya Narin başkanlığında bir araya gelerek yeni yaz sezonu ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.