Tuana Yılmaz aşka geldi! Burak Yörük'e romantik kutlama...

Taşacak Bu Deniz'in Oruç Furtuna'sı Burak Yörük, 31. yaşında...

Evlilik yolundaki ilişkisi dolu dizgin devam eden Yörük, Tuana Yılmaz'dan gelen romantik kutlama ile beğeni topladı.

Yılmaz, sevgilisine aşk dolu sözlerle seslendi.

"DÜNYAMI AYDINLATTIN"

Yılmaz, paylaşımına şu notu düştü:

“Hayatımda olduğun için çok şanslıyım her şeyim. Dürüstlüğün, gerçekliğin, insanlığın, merhametin ve sevginle; dünyanın neresinde, kiminle olursan ol aynı duruşunla herkese tüm kalbinle yardımcı olmaya çalışmanla dünyayı aydınlattığın için teşekkür ederim. Yarım dünyamı tam yaptın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.”

Burak Yörük de sevgilisinin bu romantik paylaşımını kendi hesabında yayınladı ve “En güzel hediyem” notunu ekledi.