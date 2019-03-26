Tuba Büyüküstün: Kafamı karıştırmayın

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
TELEFON TRAFİĞİ
Gidecekleri yere önceden bilet almadıkları için yaklaşık bir saat uçak biletlerini almaya çalışan Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çiftinin, endişeli oldukları gözlendi. Bir saat süren işlemler sonrası çift, business class uçuş biletlerini alıp yanlarındaki tek valizi görevlilere teslim etti. Bu sırada yoğun telefon trafiği yaptığı görülen oyuncu, basın mensuplarının sorularını, "Arkadaşlar çok önemli bir mesaj yazıyorum, unutup kafamın karışmasını istemem, başka zaman konuşuruz." diyerek geri çevirdi. İkilinin, Venedik'e gittiği öğrenildi.