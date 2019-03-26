Tuba Büyüküstün: Kafamı karıştırmayın

Dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcısı ev inşa ediyor

1 Cildi nemlendirmek hastalıklara engel oluyor Cildi nemlendirmek, kurumasını ve kaşınmasını engellemenin en iyi yoludur. Ancak kuru cilt ile yaşa bağlı hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu söylesek ne düşünürsünüz?

2 Ferrari Monza SP1’e altın ödül Ferrari Monza SP1, zarif çizgileriyle Altın Ödül’ün sahibi oldu.

3 Çukur dizisinde abartı ve mantık hatası Show TV'de yayınlanan dizide, dakikalarca birbirini tarayan onlarca insandan ölen ya da yaralanan olmadı.

4 Mazhar Alanson: Çok yokluk çektik Mazhar Alanson, şarkılarının hikayelerini 'Mazhar Olmak' isimli programda sevenlerine anlattı.

5 Kadını anlatan kitaplar Edebiyatta kadın temalı pek çok kitap var. Sizin en sevdiğiniz hangisi?

6 İzmir'de 'arazi' kavgası: 1 ölü İzmir'de, Yüksel Döner ve Ali K. arasındaki arazi sınırı kavgası büyüdü. Yüksel Döner, Ali K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.