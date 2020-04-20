taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.924
Euro
7.5246
Altın
1682.2
Borsa
98179.82
Gram Altın
374.253
Bitcoin
49622.24

Tuba Büyüküstün: Kendimize dert arıyoruz

Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Tuba Büyüküstün: Kendimize dert arıyoruz

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Karantina günlerinde “evde sıkıldık” diyenlere sitem etti.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan oyuncu, “evde sıkıldık” diyenler hakkında söyle konuştu: “Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.”

"ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

Büyüküstün, kızlarıyla günlerinin nasıl geçtiğini de anlattı. Online eğitim sürecinde zorlandığını itiraf eden oyuncu, “Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor zaten alışıyor” dedi.

"ERTELEMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Büyüküstün bu sürecin kendisine öğrettikleri sorulunca, “Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim” diyerek dert yandı.

Tuba Büyüküstün: Kendimize dert arıyoruz

İlginizi Çekebilir
Dilan Çıtak Tatlıses: İdo ile görüşmüyoruz
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşi İdo ile aralarının bozuk olduğunu söyledi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un şifa listesi
Koronavirüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekilmişti.
Nilüfer: Utandığımdan susuyorum
Geçtiğimiz ocak ayında domuz gribi nedeniyle bir süre hastanede yatan Nilüfer, koronavirüs salgınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Coşkun Sabah: Emrah'ın bir tık altındayım
Yaptığı açıklamayla tepki toplayan Coşkun Sabah, 'yanlış anlaşıldım' dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
132
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
189
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
28
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
33
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
34
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
37
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir