Tuba Büyüküstün: Kendimize dert arıyoruz

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Karantina günlerinde “evde sıkıldık” diyenlere sitem etti.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan oyuncu, “evde sıkıldık” diyenler hakkında söyle konuştu: “Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.”

"ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

Büyüküstün, kızlarıyla günlerinin nasıl geçtiğini de anlattı. Online eğitim sürecinde zorlandığını itiraf eden oyuncu, “Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor zaten alışıyor” dedi.

"ERTELEMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Büyüküstün bu sürecin kendisine öğrettikleri sorulunca, “Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim” diyerek dert yandı.