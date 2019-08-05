"Ottoman Rising" adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynayan Tuba Büyüküstün’ün, setten ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Çekimleri İstanbul’da kurulan dev bir platoda gerçekleşen dizide Büyüküstün, Mara Hatun için o dönemi anlatan kıyafet ve aksesuarla kamera karşısına geçti.

"BU KADINI SON KEZ GÖRÜYORUM"

Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim." sözlerini kullandı.

Projenin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.