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Tuba Büyüküstün'ün setten ilk görüntüsü

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün, setlere geri döndü.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 14:02..
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"Ottoman Rising" adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynayan Tuba Büyüküstün’ün, setten ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Çekimleri İstanbul’da kurulan dev bir platoda gerçekleşen dizide Büyüküstün, Mara Hatun için o dönemi anlatan kıyafet ve aksesuarla kamera karşısına geçti.

"BU KADINI SON KEZ GÖRÜYORUM"

Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim." sözlerini kullandı.

Projenin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Tuba Büyüküstün'ün setten ilk görüntüsü

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