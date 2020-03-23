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Tuba Ünsal, dışarı çıkanlara isyan etti

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir İtalya'nın Türkiye'deki sokak manzarası üzerine yaptığı yorumu takipçilerine ulaştırdı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 11:41..
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal da pek çok ünlü isim gibi koronavirüs tehlikesi yüzünden evine kapandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle ievdeki karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Ünsal, bu defa hafta sonu İstanbul’da yaşanan manzara üzerine bir tespitte bulundu.

"İKİ HAFTA ÖNCE İTALYA"

İtalyan bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul’daki sokak manzarasına işaret edip ‘İki hafta önceki İtalya’ notunu takipçilerine ulaştıran Ünsal, bu kareye “Adam iki hafta önceki İtalya demiş çok haklı, bizimkilerde pikniğe, balık tutmaya, sahile gidiyor. Gidin, gidin durmayın” notunu düştü.

Tuba Ünsal, dışarı çıkanlara isyan etti

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