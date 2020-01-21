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Tuba Ünsal: Tacize uğruyorum

Tuba Ünsal, sosyal medya üzerinden tacize uğradığını söyleyerek isyan etti.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 11:31..
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İki çocuk annesi oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medyada tacize uğradığını açıkladı.

"ŞİKAYET EDECEĞİM"

"Doktor olduğunu iddia eden hasta ruhlu bir kadın tarafından hakarete ve tacize uğruyorum" diyen Ünsal, "İnsanların hayatını karartan bu şahsı şikayet edeceğim" dedi.

Tuba Ünsal: Tacize uğruyorum

Tuba Ünsal Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı.

"HİÇBİR ZAMAN ÇOK PARAMIZ OLMADI"

“İnsan içindeki potansiyeli mecburiyetler sayesinde fark etmiyor mu?” sorusuna güzel oyuncu, “Kesinlikle öyle. Ailem bana her imkanı sunabilseydi, konfor alanımdan çıkıp bu kadar başarılı olamazdım. Bizim hiçbir zaman çok paramız olmadı, her şey için hep çalışmak zorundaydım” diye cevap verdi.

"HAKSIZLIK CANIMI SIKAR"

Tuba Ünsal, “Canınızı en çok ne sıkar?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Haksızlık, iftira ve yalan dolan beni delirtir. Bir süredir çok öfkeli olduğumu fark ettim. Kaynağını buldum. Çocukluktan taşıdığım o enerjiyi değiştirmek için uğraşıyorum.”

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