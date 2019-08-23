TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zekâ Enstitüsü kurulacak

Yapay zeka teknolojileri günümüzün ve geleceğin en önemli çalışma alanlarından biri olarak görülüyor ve ülkemiz de bu teknoloji için gerekli yatırımları yapıyor.

Türkiye Yapay Zekâ Konferansı’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK bünyesinde bir ‘Yapay Zekâ Enstitüsü’ kurmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Varank, Konferans kapsamında yaptığı konuşmada, Yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin politika yapıcıları da daha aktif, yenilikçi, işbirliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini vurgulayarak, TÜBİTAK bünyesinde bir ‘Yapay Zekâ Enstitüsü’ kurmayı planladıklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Varank konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Bu kurum; yapay zekâ alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, yapay zekâ tabanlı inovasyon konusunda netice almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ teknolojileri için en kritik unsurun veri olduğunu belirten Varank, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yapay Zekâ Enstitümüzün en önemli misyonlardan biri, kamuda sahip olduğumuz devasa veriyi anonimleştirmek ve anlamlandırarak yapay zekâ uygulamalarına kaynak oluşturabilecek hale getirmektir. Kuracağımız enstitü, yapay zekâ girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra, bu konuda uzmanlaşmış işgücünü de artırmayı hedefleyecek.

Bu noktada, Alman Yapay Zekâ Araştırmaları Merkezi (DFKI), Federal Yapay Zekâ Derneği ve Almanya’da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."

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