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TÜBİTAK'ın korona çağrısına 444 başvuru geldi

Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılacak çalışmalar için yapılan çağrıya, bir haftada 444 proje başvuru gerçekleştirildi.

AA |
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TÜBİTAK'ın korona çağrısına 444 başvuru geldi

TÜBİTAK, koronavirüsle mücadele kapsamında, virüsün teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen çalışmalara yönelik bir çağrı yaptı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya, bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.

444 PROJE BAŞVURUSU GELDİ

Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak, değerlendirme süreçleri başlatıldı.

Projeler, koronavirüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.

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