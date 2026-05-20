Tucker Carlson'dan İsrail'e: Çocukları öldüren ülke

ABD'de Başkan Donald Trump'a destek veren birçok muhafazakar isim, son dönemde muhalif açıklamalar yapmaya başladı.

Trump'ı Siyonistlere yaklaşmakla suçlayan muhafazakarlar, İsrail'e de sert tepki gösteriyor.

BİNLERCE ÇOCUĞU KATLEDEN İSRAİL

ABD'li ünlü muhafazakar yorumcu Tucker Carlson, İsrail televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında, İran saldırısı nedeniyle ABD ve İsrail'i sert şekilde eleştirdi.

Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken "terör devleti" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Carlson, şunları söyledi:

"Bir İsrailli olarak, daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken 'terör rejimi' ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor. Hepimizin bu retoriği biraz yumuşatması gerekiyor."

"İSRAİL AHLAKINI KAYBETTİ"

"Ahlakını kaybetti" dediği İsrail yönetimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, "A raplara hayvan ya da insan altı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor." diye konuştu.

"NETANYAHU, ZAYIF TRUMP'I SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Carlson, yakın zamana kadar desteklediği ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le birlikte İran'a saldırmasına da tepki gösterdi.

Trump'ın savaşa girme kararını, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD medyasındaki İsrail destekçilerinin baskısına boyun eğmek" diye değerlendiren Carlson, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı, sandığımdan çok daha zayıf olduğu ortaya çıkan ABD Başkanı'nı, Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar veren bir savaşa sürükledi."

Carlson, ABD'nin Tel Aviv'e ve İsrail ordusuna maddi desteği kesmesi gerektiğini belirtti.

BEYAZ SARAY TEPKİLİ

Beyaz Saray'dan ise Carlson'a İsrail televizyonundaki sözleri nedeniyle tepki geldi.

Carlson'un Trump'ın İran saldırısına katılma kararıyla ilgili ifadelerine tepki gösterilen açıklamada, yalan haber yaymakla suçlanan Carlson için "düşük zekalı" ifadesi kullanıldı.