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Tuğba EKinci'den Demet Akalın'a: Seni kimse sevmiyor

Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın depremzedelere gönderdiği yardım paylaşımında yazdığı "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" mesajına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 07:39..
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Demet Akalın'ın depremzeleder için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı. Tuğba EKinci Demet Akalın'ın "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" mesajına sinirlendi ve tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Tuğba EKinci'den Demet Akalın'a: Seni kimse sevmiyor

"SIKINTI BÜYÜK SENDE KIZIM"

Ekinci, "Doğru konuşmanı, paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum . Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun. Açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma, ilk ve son uyarım. Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin yok. Arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen, bir Hande Yener değilsin. Cool İnsan hiç olamadın. O başarılarına yazık. Kusura bakma Demet bu sensin. Kimse seni sevmiyor, şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen. Zaten yalnızsın da huyun yüzünden, sıkıntı büyük sende kızım."

Tuğba EKinci'den Demet Akalın'a: Seni kimse sevmiyor

Tuğba EKinci'den Demet Akalın'a: Seni kimse sevmiyor


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