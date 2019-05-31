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Tuğba Özay boşandı

Eski manken Tuğba Özay, İtalyan eşi Ludovic Fattizzo ile 10 yıllık evliliğini mahkeme kararıyla bitirdi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 14:07..
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Tuğba Özay ve İtalyan Ludovic Fattizzo, 12 Mayıs 2009 tarihinde Milano'da evlenmişti. Çift, bugün Bakırköy Adalet Sarayı'da boşandı.

Tuğba Özay boşandı

10 yıllık evli olan çift, anlaşmalı olarak 10 dakikada boşandı. Çiftin 5 senedir ise ayrı olduğu biliniyor.

"TEK SORUNUMUZ İKİ ÜLKE ARASINDA YAŞAMAKTI"

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Özay, "Bir takım işlemlerin olması için ara vermiştik. 10 sene önce bugün balayına gittik. Ve bugün 10 sene sonra boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum." dedi.

Tuğba Özay İtalyan eşinden boşandı VİDEO

Tuğba Özay boşandı

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